Para la Asociación de Carnicerías de la Urbe de la ciudad de Buenos Aires se registra una de las retracciones más grandes de la historia y se la adjudican a la pérdida del poder adquisitivo. El panorama para las fiestas es alarmante.

“El consumo de carne ha caído mucho. La situación está realmente difícil pues viene cayendo hace meses y no se recupera”, aseveró Alberto Williams, vicepresidente de la Asociación de Carnicerías de la Urbe de la ciudad de Buenos Aires en declaraciones a Radio del Plata.

Para Williams, la baja en el consumo no se debe primordialmente al incremento del coste, que después del ajuste que prosiguió a la depreciación se “mantuvo”, sino el inconveniente es la caída del poder adquisitivo. “A la gente no le alcanza el dinero. De qué manera puede consumir carne un retirado con cinco mil doscientos pesos”, se pregunta el líder.