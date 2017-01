Si estás pensando en como terminar el secundario, o bien aún no pudiste empezarla, lo que te impide asimismo poder proseguir con tus estudios terciarios, el sistema educativo oficial te ofrece 3 opciones alternativas de estudios a través de las que miles y miles de jóvenes y adultos han podido conseguir su título secundario:

– Bachillerato Abreviado para Adolescentes

– Bachillerato Acelerado para Adultos

– Bachillerato Acelerado a Distancia para Adultos

Estas opciones alternativas de estudios secundarios están diseñadas con el propósito de atender las necesidades reales de las personas que no pudieron comenzar o bien concluir el secundario, trabajan, tienen horarios difíciles, responsabilidades familiares o bien otros motivos por los que no han podido todavía conseguir su título mas desean hacerlo.

Un título secundario siempre y en todo momento te va a permitir conseguir mejores ocasiones laborales y/o empezar una carrera de nivel superior.

El título secundario que obtenés a través de cualquiera de estas opciones alternativas es oficial, de valía nacional y capaz a fin de que puedas proseguir tus estudios en universidades o bien institutos terciarios estatales o bien privados, como cualquier título secundario logrado en una escuela de nivel medio tradicional.

A quienes hayan cursado y aprobado materias en la secundaria se les reconocen las respectivas equivalencias y no deben regresar a cursarlas.

Estos bachilleratos ofrecen orientaciones en diferentes disciplinas, lo que prepara al egresado para la vida laboral y para proseguir estudios superiores.

Bachillerato Abreviado para Adolescentes

El Bachillerato para Adolescentes, conforme con la Ley Nacional de Educación, puede ser cursado por personas de dieciseis años o bien más, sin estudios secundarios o bien con estudios secundarios incompletos.

Es un bachillerato abreviado cuya duración es de cuatro años, que puede cursarse en menos tiempo si el pupilo ya aprobó ciertas materias de la secundaria que sean reconocidas como equivalencias.

Para poder anotarte en esta modalidad se requiere:

– Estudios primarios completos.

– Tener dieciseis años cumplidos al treinta de junio del año de inscripción.

Se cursa de lunes a viernes, y las instituciones que lo dictan disponen normalmente de diferentes turnos para el cursado.

Bachillerato Acelerado para Adultos

El Bachillerato para Adultos, conforme con la Ley Nacional de Educación, puede ser cursado por personas mayores de dieciocho años sin límites de edad, sin estudios secundarios o bien con estudios secundarios incompletos.

Es un bachillerato acelerado cuya duración es de dos con cinco años (cinco cuatrimestres), que puede cursarse en menos tiempo si el pupilo ya aprobó ciertas materias de la secundaria que sean reconocidas como equivalencias.

Para poder anotarte en esta modalidad se requiere:

– Estudios primarios completos.

– Tener dieciocho años cumplidos al treinta de junio del año de inscripción.

Bachillerato Acelerado a Distancia para Adultos

El Bachillerato para Adultos a Distancia puede ser efectuado por personas mayores de dieciocho años sin límites de edad, sin estudios secundarios o bien con estudios secundarios incompletos (aun si se hicieron en la modalidad presencial).

La modalidad a distancia deja eludir traslados diarios a clase, ahorrar gastos y no atarse a horarios fijos. El pupilo recibe apoyo permanente del enseñante-tutor y participa activamente en el campus virtual (vía Internet) que la respectiva corporación educativa pone a su predisposición. Además de esto, el pupilo puede efectuar consultas por e-mail, chat, teléfono y fax.

Es un bachillerato acelerado cuya duración es de tres años, que puede cursarse en menos tiempo si el pupilo ya aprobó ciertas materias de la secundaria que sean reconocidas como equivalencias.

Se reconocen equivalencias asimismo de materias secundarias cursadas y aprobadas en la modalidad presencial (no a distancia).

Para poder anotarte en esta modalidad se requiere:

– Estudios primarios completos.

– Tener dieciocho años cumplidos al treinta de junio del año de inscripción.

